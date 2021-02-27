В Швейцарии 16 человек пожилого возраста умерли после того, как их вакцинировали от коронавируса.

Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.

"В 16 серьезных случаях люди умерли. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания", - говорится в сообщении.

Всего регулятор изучил 364 сообщения о вероятных побочных эффектах после вакцинации. Из них 199 относятся к препаратам компании Pfizer, а еще 154 – к вакцине Moderna. Еще в двух случаях название вакцины не было указано.

Также в госрегуляторе рассказали, что сейчас нет доказательств для утверждения, что причиной смерти 16 пациентов стала именно вакцинация.

В большинстве случаев (74%) побочные реакции были классифицированы как несерьезные. Наиболее частой стали назвали покраснения, зуд в местах инъекции, головную боль, лихорадку и озноб.

Всего в 95 сообщениях были зафиксированы серьезные побочные реакции, такие как опоясывающий лишай, лихорадка, сильная головная боль и аллергическая реакция. Еще в четырех случаях у людей был анафилактический шок.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о побочных эффектах от вакцинации против Covid-19. По его словам, они похожи на те, которые могут появиться после вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры.

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