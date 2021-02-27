Похищенные у выгульщика собак, которому четырежды выстрелили в грудь, бульдоги вернулись к своей хозяйке Леди Гаге. Животных нашла на улице женщина, довольно далеко от места происшествия.

Об этом сообщил департамент полиции Лос-Анджелеса в Твиттере.

По информации правоохранителей, собаки были переданы в местный участок полиции, после чего их вернули певице.

Кроме того, сообщается, что женщина, которая вернула собак, не имеет отношения к преступникам. В данный момент ведутся поиски грабителя.

Стоит сказать, что американская звезда является большим фанатом бульдогов. Она даже появлялась с домашними питомцами на публике. Так, актриса выходила с собаками на церемонии American Music Awards и присутствовала на шоу Super Bowl Halftime 2017.

Напомним, ранее Леди Гага заявила, что заплатит полмиллиона долларов тому, кто вернет ее похищенных бульдогов.

Ранее мы писали, что Леди Гага перед инаугурацией Байдена сфотографировалась в образе Юлии Тимошенко.