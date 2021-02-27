После начала компании по вакцинации в Украине прививки от коронавируса сделали уже 3051 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 27 февраля.

За минувшие сутки было привито 1713 человек во всех регионах Украины. В течение 24 часов больше всего прививок было сделано в Николаевской области - 170, а с начала кампании в Черкасской области - 270.

Количество прививок за сутки в регионах Украины:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 74 прививок;

Днепропетровская область - 140 прививок;

Донецкая область - 110 прививок;

Житомирская область - 52 прививок;

Закарпатская область - 34 прививок;

Запорожская область - 47 прививок;

Ивано-Франковская область - 20 прививок;

Киев - 30 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Кировоградская область - 66 прививок;

Луганская область - 30 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Николаевская область - 170 прививок;

Одесская область - 70 прививок;

Полтавская область - 100 прививок;

Ровенская область - 70 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 50 прививок;

Черкасская область - 100 прививок;

Черновицкая область - 60 прививок;

Черниговская область - 60 прививок.

Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных.