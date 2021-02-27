В Киеве за сутки прививку получили 30 человек, в Черкассах - 100. Появилась статистика вакцинации "Ковишилдом"
После начала компании по вакцинации в Украине прививки от коронавируса сделали уже 3051 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 27 февраля.
За минувшие сутки было привито 1713 человек во всех регионах Украины. В течение 24 часов больше всего прививок было сделано в Николаевской области - 170, а с начала кампании в Черкасской области - 270.
Количество прививок за сутки в регионах Украины:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 74 прививок;
- Днепропетровская область - 140 прививок;
- Донецкая область - 110 прививок;
- Житомирская область - 52 прививок;
- Закарпатская область - 34 прививок;
- Запорожская область - 47 прививок;
- Ивано-Франковская область - 20 прививок;
- Киев - 30 прививок;
- Киевская область - 60 прививок;
- Кировоградская область - 66 прививок;
- Луганская область - 30 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 170 прививок;
- Одесская область - 70 прививок;
- Полтавская область - 100 прививок;
- Ровенская область - 70 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черкасская область - 100 прививок;
- Черновицкая область - 60 прививок;
- Черниговская область - 60 прививок.
Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса.
Ранее "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных.