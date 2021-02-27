За сутки в Украине привили 1713 человек. Фото: Torange.biz

После начала компании по вакцинации в Украине прививки от коронавируса сделали уже 3051 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 27 февраля. 

За минувшие сутки было привито 1713 человек во всех регионах Украины. В течение 24 часов больше всего прививок было сделано в Николаевской области - 170, а с начала кампании в Черкасской области - 270. 

Количество прививок за сутки в регионах Украины:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 74 прививок;
  • Днепропетровская область - 140 прививок;
  • Донецкая область - 110 прививок;
  • Житомирская область - 52 прививок;
  • Закарпатская область - 34 прививок;
  • Запорожская область - 47 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 20 прививок;
  • Киев - 30 прививок;
  • Киевская область - 60 прививок;
  • Кировоградская область - 66 прививок;
  • Луганская область - 30 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • Николаевская область - 170 прививок;
  • Одесская область - 70 прививок;
  • Полтавская область - 100 прививок;
  • Ровенская область - 70 прививок;
  • Сумская область - 70 прививок;
  • Тернопольская область - 60 прививок;
  • Харьковская область - 60 прививок;
  • Херсонская область - 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 50 прививок;
  • Черкасская область - 100 прививок;
  • Черновицкая область - 60 прививок;
  • Черниговская область - 60 прививок.

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Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных.

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