Вчера прошло учредительное собрание нового объединения украинских журналистов.

50 сотрудников разных украинских медиа - телеведущие, редакторы, корреспонденты разных телеканалов, интернет-изданий, YouTube-каналов создали движение "Клуб защиты журналистов".

Главной целью объединения является защита журналистов вне зависимости от их принадлежности к тому или иному медиа, защита права на профессию и защита свободы слова в Украине.

В числе учредителей - Василий Апасов, Антонина Белоглазова, Дмитрий Василец, Антон Довлатов, Екатерина Жарких, Денис Иванеско, Юлия Колтак, Руслан Коцаба, Олеся Медведева, Макс Назаров, Артём Никифоров, Андрей Павловский, Алексей Пальчунов, Диана Панченко, Надежда Саас, Татьяна Терехова, Екатерина Шумило и другие журналисты.

На собрании также выступил глава НСЖУ Сергей Томиленко и рассказал об угрозах скандального закона о медиа, который уже в ближайшее время может быть выставлен на рассмотрение Верховной Рады.

Присоединиться к Клубу может любой журналист, который подаст заявку через форму и разделяет принципы верховенства права, свободы слова и для кого нет правильных и неправильных журналистов.

По итогам встречи участниками было составлено обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Ниже приводим текст обращения:

"Мы, журналисты закрытых телеканалов, каналов на которые нападают радикалы, YouTube-каналов, интернет-изданий.

Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вы стали президентом благодаря своим обещаниям.

Вы обещали закончить войну, посадить преступников, закончить эпоху бедности.

Вы клялись на Конституции Украины быть ее гарантом.

Вы соврали. Соврали своим избирателям. Соврали журналистам, ведь говорили, что не будете закрывать телеканалы.

Политические преследования неугодных власти людей продолжаются. Фейковые уголовные дела против журналистов не закрыты. Преступники на свободе, а войне и бедности в нашей стране не видно конца.

Вместо этого вы закрываете телеканалы, которые напоминают вам о ваших же обещаниях.

Депутаты от Вашей фракции, которые еще вчера сидели на удобных креслах в наших студиях, называют нас террористами.

Ваши депутаты протаскивают репрессивный закон о медиа. Ваши силовые структуры бездействуют в отношении радикалов, создающих списки неправильных журналистов и публикующих наши персональные данные.

Но нас не запугать. Журналисты - это четвертая власть. Никто еще не выигрывал войну против медиа. Вы - не исключение.

Поэтому вспомните, что вы обещали людям. И прекратите атаку на журналистов".