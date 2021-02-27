За прошедшие сутки, 26 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. Всего за последние 24 часа пострадали 11 бойцов украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Рядом с населенным пунктом Водяное на Приазовье оккупанты применили 120мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего шесть бойцов ВСУ получили ранения, а еще трое – боевые травмы.

А вот в районе населенного пункта Пески по украинским бойцам вели огонь из 120мм и 82мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Похожая ситуация наблюдалась и в районе поселка Луганское, где сепаратисты трижды обстреливали позиции ВСУ при помощи гранатометов, пулеметов и снайперского оружия.

Один военный ВСУ получил ранение вблизи Марьинки и Лебединского, где враг вел огонь из стрелкового оружия. Еще один защитник был ранен неподалеку от Невельского – он подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе подорвался украинский военный. В данный момент украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

Также напомним, что на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный. В ТКГ заявили, что несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении.