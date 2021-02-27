Старшего сына президента Беларуси Александра Лукашенко, 45-летнего Виктора, в пятницу, 26 февраля, избрали на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК), который с 1997 года возглавлял его отец.

Об этом сообщает БелТА в YouTube.

Отметим, что ранее Виктор Лукашенко был первым вице-президентом НОК. При этом на этот пост и выдвигали только две кандидатуры - папу и сына. Однако, по словам Лукашенко-старшего, он этого не знал.

"Если (только) две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - заявил Александр Лукашенко.

В ответ на олимпийском собрании Александру Лукашенко предложили стать хотя бы почетным президентом НОК. Президент посчитал предложение преждевременным и отказался, отметив, что избрание новым президентом НОК Виктора Лукашенко пойдет на пользу Олимпийскому комитету, так как "сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме".

Что касается другого президентства, то Лукашенко-старший там же заявил: "И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня".

Также он заявил, что Виктор не будет и государственным служащим в качестве президента НОК.

"Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал он Лукашенко-старший.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента.

Также мы писали, что Лукашенко заявил, что "в своей стране никого не боится".