В Белом доме намерены брать на работу в президентскую администрацию Джо Байдена людей, которые в прошлом употребляли марихуану. При этом ситуацию с каждым кандидатом будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Об этом сообщает NBC.

Согласно данным телеканала, работать такие кандидаты будут исключительно на позициях, не требующих доступа к секретной информации. Кроме того, на время работы в администрации они должны будут отказаться от наркотика.

Также журналисты отметили, что рекреационные наркотики запрещены федеральным законом, но на уровне штатов их активно легализуют, в связи с чем пункт "о неупотреблении" становится проблемным для всего большего числа кандидатов на работу.

Напомним в конце декабря прошлого года Конгресс США впервые рассмотрел и поддержал декриминализацию каннабиса на всей территории станы.

Также "Страна" писала, что комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков. Речь идет об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года - перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.