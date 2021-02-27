В новых вагонах украинских поездов дальнего следования появится ряд нововведений. В частности, там планируют установить камеры видеонаблюдения.

Об этом заявил и. о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире "Громадського радио".

По его словам, видеонаблюдение становится стандартом для всех новых вагонов, которые заказывает "Укрзализныця".

"То же касается вагонов, которые проходят капитальное обновление. Там есть стандарт установки видео системы", - подчеркнул Перцовский.

Кроме того, Перцовский рассказал, что в поездах дальнего следования появится возможность приобрести ланч-боксы и детское меню.

"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.

Напомним, ранее сообщалось, что в поездах "Укрзализныци" появится Wi-Fi.

Также мы писали, что "Укрзализныця" хочет превратить вокзалы в торговые центры и пустить поезда со скоростью 350 км/ч.