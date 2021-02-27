Федеральное бюро расследований США опубликовало информацию о розыске ряда российских граждан, которых обвиняют во "вмешательстве в выборы". Одним из них является "повар Путина" Евгений Пригожин, за сведения о котором обещают $250 тысяч.

Соответствующие фото опубликованы в Twitter.

"ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США", - говорится в сообщении.

По данным ФБР, вмешательство происходило с начала 2014 года до февраля 2018-го группа россиян, предположительно, оказывала влияние на американцев. Это делалось для влияния на результаты президентских выборов.

"Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, 16 февраля 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение", - рассказали силовики.

Позже принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" у себя на странице "Вконтакте" опубликовала адрес, по которому можно найти предпринимателя, после чего потребовала награду.

"Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Также "Страна" рассказывала, что летом 2020 года США ввели санкции против компаний, связанных с "поваром Путина".