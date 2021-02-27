Заразились 500 детей. В Украине третий день подряд больше 8 тысяч больных коронавирусом
За минувшие сутки в Украине количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 172 человека. Среди заболевших 519 детей и 292 медработника.
О новых случаях рассказал министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу на своей странице в Facebook.
Так, за прошедшие сутки:
- госпитализированы-2 806 человек;
- летальных исходов – 151;
- выздоровело - 4 766 человек;
- осуществлен тестирований за сутки – 78 040 (в частности методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 342 016 человек;
- выздоровел – 1 168 321 человек;
- летальных исходов - 25 893;
- проведено ПЦР-тестирований - 6 881 688.
Кроме того, больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Напомним, вчера сообщалось, что число новых зараженных за сутки упало на 144 человека.
Тем временем в Киеве четвертый день растет число новых случаев коронавируса. За сутки заразились почти 750 человек.