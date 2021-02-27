За минувшие сутки в Украине количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 172 человека. Среди заболевших 519 детей и 292 медработника.

О новых случаях рассказал министр здравоохранения Максим Степанов утром в субботу на своей странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки:

госпитализированы-2 806 человек;

летальных исходов – 151;

выздоровело - 4 766 человек;

осуществлен тестирований за сутки – 78 040 (в частности методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 342 016 человек;

выздоровел – 1 168 321 человек;

летальных исходов - 25 893;

проведено ПЦР-тестирований - 6 881 688.

Кроме того, больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Напомним, вчера сообщалось, что число новых зараженных за сутки упало на 144 человека.

Тем временем в Киеве четвертый день растет число новых случаев коронавируса. За сутки заразились почти 750 человек.