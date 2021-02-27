Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская заявила, что начиная с 16 июля, около 100-150 тысяч граждан должны будут пройти экзамен, которй определит уровень владения языком.

Об этом она рассказала во время представления публичного отчета, который транслировался на YouTube.

"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч", - сказала она.

В то же время Демская уточнила, что центры для сдачи тестов будут "как минимум в каждом областном центре", а сертификаты будут действовать бессрочно.

При этом она рассказала, что закон не имеет обратной силы, а значит те, кто работает на государственной службе или претендует на какую-то должность.

"Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будут избираться на конкурсе", - резюмировала она.

Детали экзамена по украинскому языку. Смотреть с 23:40. Видео: Укринформ/YouTube

Напомним, с 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления обязаны подтвердить владение украинским языком.

"Страна" писала, что весной 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.