За несколько дней до наступления календарной весны на Закарпатье началось цветение первоцветов. Там распустились крокусы и подснежники.

Об этом сообщает "Укринформ".

Сейчас можно увидеть лишь отдельные цветы в долинах на Свалявщине, Иршавщине, Мукачевщине и в Ужгороде. Массовое же цветение первых вестников весны на Закарпатье ожидается через полторы-две недели.

Обычно туристы приезжают полюбоваться пробуждением природы в дендропарк Березинка под Мукачево, леса Береговщины и Виноградовщины, а также в Долину нарциссов под Хустом.

В начале января "Страна" писала, что в Чернобыльском биосферном заповеднике внезапно зацвела верба.

А в позапрошлом году мы сообщали о начале цветения крокусов в Запорожье строго к празднику женщин 8 Марта.