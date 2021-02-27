На Закарпатье не дожидаясь весны расцвели крокусы и подснежники. Фото
За несколько дней до наступления календарной весны на Закарпатье началось цветение первоцветов. Там распустились крокусы и подснежники.
Об этом сообщает "Укринформ".
Сейчас можно увидеть лишь отдельные цветы в долинах на Свалявщине, Иршавщине, Мукачевщине и в Ужгороде. Массовое же цветение первых вестников весны на Закарпатье ожидается через полторы-две недели.
Обычно туристы приезжают полюбоваться пробуждением природы в дендропарк Березинка под Мукачево, леса Береговщины и Виноградовщины, а также в Долину нарциссов под Хустом.
В начале января "Страна" писала, что в Чернобыльском биосферном заповеднике внезапно зацвела верба.
А в позапрошлом году мы сообщали о начале цветения крокусов в Запорожье строго к празднику женщин 8 Марта.
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