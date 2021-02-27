Законодательное собрание американского штата Калифорния должно рассмотреть новый закон, требующий, чтобы детские секции магазинов были гендерно нейтральными.

Закон направлен на борьбу с предрассудками и осуждением в отношении детей, не соответствующих гендерным нормам.

Об этом сообщает Politico.

Согласно закону, крупные розничные торговцы, продающие игрушки, одежду и другие товары для детей в Калифорнии, будут обязаны выделить торговую площадь для товаров, продаваемых одновременно как мальчикам, так и девочкам.

"Магазины смогут продавать те же товары, что и сейчас, если у них есть специальные зоны, где покупатели могут найти все игрушки или одежду, независимо от гендерного маркетинга". Закон будет применяться к крупным универмагам с пятьюстами и более сотрудниками начиная с 2023 года", - пишет сайт.

Авторы законопроекта полагают, что раздельная выкладка товаров для девочек или мальчиков затрудняет для потребителя сравнение товаров и навязывает мнение, что их использование противоположным полом неуместно.

Розничные компании принципиально не против такой инициативы. Так, один из крупнейших американских ретейлеров компания Target еще в 2015 году объявила, что прекратит маркировку игрушек по признаку пола.

Параллельно с борьбой за гендерное равенство в США идет и борьба против расизма. Недавно там в нем уличили алгебру и хотят в школах преподавать "этноматематику".

А в NASA решили заменить "расистские" названия космических объектов.