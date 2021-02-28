Японские инженеры наглядно продемонстрировали, как может распространяться коронавирус при разговоре, даже во время надетой маски.

Об этом сообщает Naked Science.

В экспериментах воссоздали самые разные условия - с надетой маской и без, - а также расположили собеседников в наиболее распространенных для сферы услуг позах.

Для визуализации разлетающихся микроскопических капелек влаги применили простую, но довольно оригинальную и эффективную технику. Подопытные вдыхали аэрозоль из вейпа и произносили слово - традиционное японское деловое приветствие (onegaishimasu).

Выдыхаемый ими воздух подсвечивался лазером, который отражался от капель глицерина и пропиленгликоля. Это позволило наглядно продемонстрировать, как потоки воздуха выходят изо рта и носа говорящего человека.

Японские исследователи имитировали типовые ситуации, где необходимо тесное взаимодействие двух людей лицом к лицу.

Например, при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских), медицинских кабинетов и в пансионатах или домах престарелых.

Эксперименты проводили как с использованием масок и лицевых щитков, так и вовсе без них.

Иными словами, средства индивидуальной защиты применять обязательно, но если при этом не соблюдать социальное дистанцирование, они могут не спасти.

Как показывает визуализация лазером, хуже всего обстоят дела, когда люди не закрывают рот и нос маской - тогда вирусные частицы беспрепятственно разлетаются вокруг с большой скоростью. Наличие маски значительно улучшает ситуацию, потоки воздуха с микрокапельками облегают лицо и голову говорящего, которые теплее окружающей среды, и затем уносятся вверх. Правда, потом они все равно оседают и могут попасть на человека, если он находится ниже.

Лицевой щиток хорошо предохраняет клиента или пациента от дыхания врача или косметолога (парикмахера). Но все равно количество микрокапель, которые зависают в воздухе между двумя людьми, остается довольно большим. Так что лучше избегать любых близких контактов без острой необходимости, цитирует статью Naked Science.

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