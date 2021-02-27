Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в субботу во время проведения акции в поддержку радикала Сергея Стерненко на Банковой возле Офиса президента не будет кордонов полиции.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было провокаций. Не будет никаких кордонов, и митингующие могут свободно, мирно без оружия митинговать на улице Банковая", - сказал Геращенко.

То есть перегораживать проход к Офису президента полиция не намерена, и митингующие смогут подойти прямо под окна и ко входу в здание.

Позже Геращенко подтвердил свои слова в комментарии "Стране".

"Завтра не будет плотных кордонов полиции и НГУ, как это было в последний раз", - сказал он.

На том же шоу у Шустера Геращенко заявил, что в субботу сторонники Стерненко придут на Банковую бить и уничтожать полицейских.

Между тем полиция просит автомобилистов убрать припаркованный на Банковой транспорт, чтобы протестующие за Стерненко не разбили его заготовленной ими брусчаткой.