В Нигерии вооруженная банда похитила 317 девочек из школы-интерната, расположенного в штате Замфара.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.

Происшествие произошло в 1:45 26 февраля. Преступники приехали на 20 мотоциклах к государственной школе, расположенной в городе Джангебе, и ворвались в общежития, где жили школьницы. На территории интерната они провели около трех часов, после чего увели девочек в лес.

Местный житель рассказал журналистам, что преступники также атаковали военный лагерь и контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких минутах от школы. Бандиты не позволили военным вмешаться в происходящее.

Всего в школе-интернате жили около 500 девочек. Некоторые из них смогли убежать и вернуться в общежития, когда бандиты покинули его.

В штате Замфара действует несколько вооруженных группировок, которые похищают людей ради выкупа или освобождения своих соратников из тюрем.

На днях "Страна" писала, что в Нигерии террористы застрелили полицейских и выкрали из зоопарка брата министра здравоохранения.

Разгул криминала в стране происходит на фоне голода, вызванного карантинными ограничениями.