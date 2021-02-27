В понедельник фракция "Слуги народа" обсудит военных капелланов и разблокирование легализации казино
Фракция "Слуги народа" в понедельник, 1 марта, планирует провести заседание. На нем будет заслушан доклад о приоритетных законопроектах на 2021 год. Также будут обсуждаться важные законодательные инициативы пленарной недели 2-5 марта.
Об этом сообщает сайт партии.
Среди приоритетных законопроектов такие:
- №3553 о реформировании военкоматов и совершенствовании порядка воинского учета призывников;
- №4626 о Службе военного капелланства;
- №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- №4351, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит создать комиссию по регулированию азартных игр и запустить процесс выдачи лицензий;
- №2713-д о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей.
Ранее "Страна" подробно разбирала поданный в Раду "слугами народа" законопроект о коллаборантах.
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