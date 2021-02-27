Фракция "Слуги народа" в понедельник, 1 марта, планирует провести заседание. На нем будет заслушан доклад о приоритетных законопроектах на 2021 год. Также будут обсуждаться важные законодательные инициативы пленарной недели 2-5 марта.

Об этом сообщает сайт партии.

Среди приоритетных законопроектов такие:

№3553 о реформировании военкоматов и совершенствовании порядка воинского учета призывников;

№4626 о Службе военного капелланства;

№3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

№4351, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит создать комиссию по регулированию азартных игр и запустить процесс выдачи лицензий;

№2713-д о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Ранее "Страна" подробно разбирала поданный в Раду "слугами народа" законопроект о коллаборантах.

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