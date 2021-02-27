Внук королевы Британии принц Гарри дал первое большое интервью после переезда с женой Меган Маркл и сыном Арчи в Калифорнию. Герцог Сассекский рассказал, что решил покинуть Туманный Альбион из-за тяжелой обстановки, которую создавала местная пресса.

Наследник престола дал интервью телеведущему и комику Джеймсу Кордену на крыше автобуса, колесившего по улицам Лос-Анджелеса.

Корден спросил у Гарри о его решении отказаться от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи, и тот ответил, что "не ушел, а только отошел в сторону".

"Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно. Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера. Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец - увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь в служении обществу, и Меган принимает это", - сказал принц Гарри.

36-летний герцог и 39-летняя герцогиня Сассекские сообщили о своем намерении перебраться в США и отказаться от королевских привилегий в январе прошлого года. Тогда же они заявили, что собираются работать и быть финансово независимыми.

Как писала "Страна", сейчас пара ожидает второго ребенка.