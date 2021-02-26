Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в субботу, 27 февраля, некоторые митингующие за Сергея Стерненко пойдут на Банковую с целью "бить и уничтожать полицейских и нацгвардейцев".

Об этом он сказал 26 февраля в эфире ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера".

"Мы ждём завтра всех людей, которые хотят мирно высказать свой протест против приговора господину Стерненко и Демчуку. Они имеют на это право. Но на мирный протест. Это не тогда, когда снова будут бить полицейских и нацгвардейцев, брызгать им в глаза слезоточивым газом. Не нужно завтра заниматься насилием. Хотя, я знаю, что определенная категория людей идет туда, чтобы завтра бить и уничтожать полицейских и нацгвардейцев", - сказал Геращенко.

Ранее "Страна" писала о просьбе полиции убрать припаркованные авто с Банковой, чтобы протестующие за Стерненко их не разбили заготовленной ими брусчаткой.

Мы также сообщали, что сторонники Стерненко накануне акции опубликовали инструкцию, как вести себя с полицией.