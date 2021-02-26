В МОЗ рассказали о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса
После вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в четверг, 25 февраля, во всех областях, у пациентов может наблюдаться повышенная температура и покраснение на месте укола.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
"Когда говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что неблагоприятные события вследствие иммунизации. И мы с первых дней открыты для населения, мы будем сообщать обо всех случаях как инфицирования, так и летальных случаев, количестве вакцинированных и о неблагоприятных событиях, которые появляются", - заявил заместитель министра.
По словам Ляшко, после вакцинации от COVID-19 могут возникать:
- покраснение в месте укола;
- незначительное повышение температуры;
- появление папул в месте инъекции.
"Но есть и случаи анафилактического шока - один на миллион. Когда мы говорим о коронавирусной болезни, ковидной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было", - добавил он.
Замминистра здравоохранения подчеркнул, что речь идет о самой масштабной кампании профилактики в мире, поэтому, исходя из количества провакцинированных, часто будут появляться сообщения о реакции в месте инъекции.
"Не надо паниковать. Если есть непривычные симптомы, сразу нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию. Никаких капустных листов, посыпаний солью", - сказал он.
Ранее "Страна" рассказывала, что компания, чью вакцину хочет купить Украина, проводила незаконные испытания на индусах.
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