После вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в четверг, 25 февраля, во всех областях, у пациентов может наблюдаться повышенная температура и покраснение на месте укола.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что неблагоприятные события вследствие иммунизации. И мы с первых дней открыты для населения, мы будем сообщать обо всех случаях как инфицирования, так и летальных случаев, количестве вакцинированных и о неблагоприятных событиях, которые появляются", - заявил заместитель министра.

По словам Ляшко, после вакцинации от COVID-19 могут возникать:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и случаи анафилактического шока - один на миллион. Когда мы говорим о коронавирусной болезни, ковидной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было", - добавил он.

Замминистра здравоохранения подчеркнул, что речь идет о самой масштабной кампании профилактики в мире, поэтому, исходя из количества провакцинированных, часто будут появляться сообщения о реакции в месте инъекции.

"Не надо паниковать. Если есть непривычные симптомы, сразу нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию. Никаких капустных листов, посыпаний солью", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, что компания, чью вакцину хочет купить Украина, проводила незаконные испытания на индусах.

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