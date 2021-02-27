Жители австралийского штата Квинсленд заметили в небе ярко горящие объекты, похожие на метеориты.

Об этом со ссылкой на видео очевидцев сообщает Reuters.

"Сначала я думал, что это метеорит, но потом, когда он раскололся на части, мы решили, что это космический мусор. Было очень увлекательно", — рассказал очевидец, снявший загадочные объекты.

Австралиец не далек от истины. Ученые тоже считают, что в небе над Австралией засняли не метеорит.

По словам экспертов, это могут быть обломки ракеты, которые загорелись в атмосфере Земли. Профессор Джонти Хорнер из Центра астрофизики Университета Южного Квинсленда считает, что яркий объект в небе над Австралией появился в результате возвращения частей китайской ракеты, которая в ноябре 2019 года доставляла на орбиту спутник.

Ранее "Страна" сообщала, как в небе над Камчаткой взорвался метеорит.

Также мы публиковали фото и видео пролетающего в небе над Китаем огненного метеорита.