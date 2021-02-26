Руководство Военно-морского флота США пытается остановить распространение COVID-19 на двух кораблях, отправленных на Ближний Восток. Десяток случаев заражения вирусом был обнаружен на морском транспортном доке USS San Diego (LPD-22), а еще несколько случаев подтверждены на ракетном крейсере USS Philippine Sea (CG-58).

Об этом сообщает сайт USNI News.

Пятый флот принял немедленные меры по изоляции и лечению зараженных моряков на борту кораблей. Медицинские работники проводят тщательное расследование контактов, чтобы определить источник COVID-19 на борту судов. Около 600 членов экипажа USS San Diego и 380 - Philippine Sea будут протестированы, чтобы гарантировать выявление всех положительных случаев.

USS San Diego дислоцируется на Ближнем Востоке в составе десантной группы. Philippine Sea действует в поддержку Объединенной оперативной группы (CTF), которая проводит операции по обеспечению безопасности в Персидском заливе.

Оба корабля сейчас находятся у берегов Бахрейна, экипажи остаются на борту. Моряки с положительным результатом теста изолированы отдельно, за ними присматривают медики.

В руководстве ВМФ заявили, что за последний год на десятках судов были зафиксированы случаи заражения, однако масштабные вспышки еще с прошлой весны научились предотвращать.

В апреле "Страна" писала о вспышке заболевания на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт".

Тогда же коронавирус занесли на борт французского авианосца "Шарль де Голль".