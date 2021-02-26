В четверг 25 февраля состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Народные депутаты рассмотрели проект Закона №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".

Председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и один из авторов проекта Ольга Василевская-Смаглюк подчеркнула, что предлагаемый законопроект общественно важен и подкомитет получил много отзывов от граждан, страдавших от действий коллекторов.

В то же время, по ее словам, законопроект сбалансированный: "Он направлен, в первую очередь, на защиту прав потребителей, однако, мы не хотим положить этот рынок. Мы хотим сделать так, чтобы всем было удобно и работать, и потреблять услуги".

Василевская-Смаглюк сообщила, что в ходе подготовки ко второму чтению поступило 379 поправок к законопроекту, из которых учтено 111.

По мнению народного депутата, "по сравнению с редакцией первого чтения, уровень требований к защите должника, его близких лиц и третьих лиц существенно вырос".

Она поинформировала, что во время заседаний рабочих групп представителями НАПК, НБУ и бизнеса были сформированы еще 24 предложения к законопроекту, которые предложено оформить как комитетские правки. Они, в частности, направлены на:

устранение выявленных коррупционных рисков;

нераспространение действия ограничений, установленных законопроектом для урегулирования просроченных задолженностей, на действия, которые совершаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц;

распространение предусмотренных законопроектом гарантий защиты на третьих лиц, давших согласие на взаимодействие.

Также комитетскими правками предложено предусмотреть, что при заключении договора потребитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности, если он без согласия третьего лица предоставляет его данные. Кроме того, в случае урегулирования просроченной задолженности, обработка персональных данных третьего лица немедленно прекращается, если при первом контакте он запрещает использовать свои персональные данные.

Согласно утвержденным Комитетом правкам, коллекторы имеют право звонить должнику не больше двух раз в день с автодозвоном в течение 30 минут, только с 9.00 до 19.00 в рабочие дни.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект Закона №4241 во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета и технико-юридической доработкой.

Ранее сообщалось, что Рада хочет запретить коллекторам запугивать должников и материться.

Также мы писали о том, как под Никополем женщина из-за долга коллекторам подожгла дом с двумя инвалидами и повесилась во дворе.