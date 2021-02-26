В Хмельницкой области 14-летний подросток оказался в коме после выяснением отношений с 19-летним парнем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прогнозы медиков неутешительны. Ребенка избили на глазах группы людей у бара в Изяславе Хмельницкой области. Родные теперь ищут очевидцев трагедии, чтобы понять, из-за чего возник конфликт и почему их сын там оказался.

Парень прикован к постели в глубокой коме и на искусственной вентиляции легких.

Врачи сообщили, что у него самая глубокая кома, которая только может быть.

Мужчина, который спас в тот вечер подростка, рассказал, что избивающий сидел на нем сверху и продолжал бить.

"Я не знаю, что с ним случилось, если бы я не вмешался. Это был неадекват, который вообще не понимал, что он делает", - рассказывает парень.

Ранее "Страна" рассказывала, как в селе под Одессой 37-летний мужчина поджег и избил мать.

Также мы писали о том, как на Печерске уличные хулиганы избили эксперта СНБО.