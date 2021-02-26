Известные блогеры в русскоязычном сегменте закрытой соцсети Clubhouse стали брать гонорары за молчаливое присутствие в комнате. Их размеры доходят до 500 000 рублей (около 190 тысяч гривен).

Об этом пишет "Форбс".

Так, самый популярный российский пользователь Clubhouse Илья Варламов (у него более 249 000 подписчиков) недавно обновил свой прайс-лист для рекламодателей. В нем указаны расценки на несколько форматов взаимодействия с аудиторией голосовой соцсети:

модерация и организация комнаты со спикерами в Clubhouse стоит 900 000 рублей;

"активный приход в комнату" (привод подписчиков и общение) - 600 000 рублей;

"молчаливый приход в комнату" (привод подписчиков) - 500 000 рублей.

Причем это расценки за час его присутствия в эфире.



Блогеры берут деньги за молчаливый приход потому, что их подписчики получают уведомления о мероприятии и тоже заходят в комнату. А космические гонорары того же Варламова в Clubhouse объясняются тем, что блогер является медийным лицом и за пределами голосовой соцсети.

В монетизации формата Варламов не одинок. Например, основатель компании - производителя кровельных и теплоизоляционных материалов "Технониколь"» Игорь Рыбаков (более 78 000 подписчиков) признался, что тоже зарабатывает на молчаливом присутствии - по 150 000 рублей за эфиры до полутора часов. За модерацию комнат миллиардер берет вдвое больше - 300 000 рублей.

Впрочем, большинство клабхаузеров к монетизации молчаливого присутствия относятся негативно.

Маркетолог и создатель блога об SMM Dnative Алексей Ткачук (более 57 000 подписчиков) считает подобный подход очень вредной и некорректной практикой, которая убивает доверие аудитории.

"Люди приходят в комнату послушать тебя и то, что ты можешь рассказать, а не каких-то других людей. Поэтому я отказываюсь от таких предложений. Один раз я случайно согласился на молчаливый приход, просто не поняв формат. В итоге сидел час в комнате молча и разругался с агентством, которое меня туда привело, не объяснив сути", - сказал Ткачук.

Денег Ткачук за этот единичный случай, по его словам, не брал: "Я пришел в комнату по дружбе, была интересная мне тема".

За час модерации он берет 60 000 рублей.



С Ткачуком согласна блогер и соосновательница Belong Agency Ксения Дукалис (более 147 000 подписчиков): "Молчаливым присутствием вы вводите свою аудиторию в заблуждение. Это нечестно по отношению к ней". Дукалис не соглашается на предложения молчаливо поприсутствовать в комнате. Стоимость часа ее модерации составляет 150 000 рублей.



Не рассматривает формат молчаливого присутствия и художник-каллиграф Покрас Лампас (более 84 000 подписчиков). За активное участие в комнате или ее модерацию он берет от 80 000 рублей. В эту сумму входят анонсы в других соцсетях: Instagram, "ВКонтакте", Telegram.

Ранее "Страна" рассказывала об ажиотаже вокруг этой соцсети.

Мы также писали, на кого подписываться в Clubhouse.