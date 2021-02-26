В Житомирской области школьник взломал аккаунты учителей и писал оскорбительные комментарии на их коллег.

Об этом информирует полиция Житомирской области.

Отмечается, что подросток ради развлечения писал плохие комментарии на учебных веб-платформах учителей, предварительно взломав их аккаунты. О таких деяния педагоги сообщили своего руководителя, а впоследствии и полицейским.

Теперь родителям парня и директору учебного заведения грозит административная ответственность.

"В полицию обратились учителя общеобразовательного учреждения одной из общин Житомирского района с сообщением о систематической травле через Интернет. По словам заявителей, кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно их коллег. О таких обстоятельства один из педагогов пожаловался директору учебного заведения. Однако руководитель не обратил должного внимания на ситуацию и не видел необходимости обращаться в полицию. Некоторое время учителю, который администрировал веб-платформу, удавалось удалять оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. Наконец он проверил информацию, откуда публикуются травли, и передал эти сведения полицейским самостоятельно. Хакером оказался 15-летний ученик этого же учебного заведения. Как выяснилось, он сломал отдельные аккаунты и таким образом развлекался", - сообщают правоохранители.

24 февраля инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с подростком о недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематического травли. Поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинг составлен в отношении его матери.

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