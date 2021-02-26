Американский миллиардер и один из основателей Microsoft Билл Гейтс впервые выступил в соцсети Clubhouse.

В интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на этой площадке он рассказал, какую предпочитает мобильную операционную систему.

Полное интервью доступно на YouTube.

Гейтс признался, что иногда играется с iPhone, так как ему интересно следить за тенденциями развития мобильных устройств. Однако в качестве основного у него выступает смартфон на Android. Одним из преимуществ этой ОС он назвал гибкость, позволяющую производителям предустанавливать некоторые приложения, чтобы пользователь мог не тратить время на их поиск.

"Некоторые производители смартфонов на Android предварительно устанавливают программное обеспечение Microsoft, и это облегчает мне задачу", - пояснил Гейтс.

Сооснователь Clubhouse Пол Дэвисон, который тоже недолго присутствовал в комнате, сказал Гейтсу и Соркину, что версия приложения для Android - это главная задача, над которой сейчас работает команда соцсети.

В ходе онлайн-обсуждения также были затронуты темы глобального кризиса здравоохранения, изменения климата и содержания книги Гейтса "Как избежать климатической катастрофы".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о соцсети Clubhouse, набирающей популярность с зимы, хотя ей скоро исполнится год.

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