В мессенджере Телеграм создан канал "Самозащита" для участников акции в поддержку Стерненко. Его создатели объявили, что они будут координировать действия во время акций протестов, которые намечены на завтра на 12-00 под Офисом президента. Также они дают инструкции, как вести себя с силовиками.

В виде инфографики участникам акции предложен алгоритм действий в случае задержания полицией:

ничего не говорить и не подписывать без адвоката;

требовать себе адвоката;

сообщать о задержании в контактный центр правовой помощи;

обращаться к адвокатам-волонтерам, которые будут дежурить во время акции (всего их восемь);

отказываться от навязанных полицией адвокатов.





"Страна" рассказывала о том, как сторонники убийцы и похитителя человека объявили акцию протеста в субботу. Они заявили, что на Банковую выйдет вся Украина.

Также мы рассказывали подробности дела, по которому Стерненко дали 7 лет.