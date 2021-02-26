Для протестующих будет работать целая бригада адвокатов. Фото: Страна

В мессенджере Телеграм создан канал "Самозащита" для участников акции в поддержку Стерненко. Его создатели объявили, что они будут координировать действия во время акций протестов, которые намечены на завтра на 12-00 под Офисом президента. Также они дают инструкции, как вести себя с силовиками.

В виде инфографики участникам акции предложен алгоритм действий в случае задержания полицией:

  • ничего не говорить и не подписывать без адвоката;
  • требовать себе адвоката;
  • сообщать о задержании в контактный центр правовой помощи;
  • обращаться к адвокатам-волонтерам, которые будут дежурить во время акции (всего их восемь);
  • отказываться от навязанных полицией адвокатов. 

Инструкция 1 для участников акции за СтерненкоИнструкция 2 для участников акции за Стерненко

"Страна" рассказывала о том, как сторонники убийцы и похитителя человека объявили акцию протеста в субботу. Они заявили, что на Банковую выйдет вся Украина.

Также мы рассказывали подробности дела, по которому Стерненко дали 7 лет.

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