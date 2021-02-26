В среду, 24 февраля, неподалеку от города Перечин Закарпатской области, где несколько лет назад чиновник насмерть сбил женщину, случился курьезный случай с участием правоохранителей. Сотрудники полиции по неизвестным причинам остановили поезд. Пользователи сети даже пошутили, что поезд якобы нарушил правила дорожного движения.

Об этом информирует местный портал "Новости Закарпатья" со ссылкой на очевидцев.

По их данным, около 13:30 24 февраля при въезде в город полицейские остановили поезд.

Пользователи сети принялись фантазировать о причинах такого неожиданного решения правоохранителей.

"Превысил скорость", "Поворотник не включил", - остроумно предположили комментаторы.

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