В городе Сарны Ровенской области сердобольные жители чуть не каждый день звонят сотрудникам ГСЧС и просят спасти пса, который оказался на крыше магазина возле автовокзала. Однако собака неизменно вновь оказывается наверху.

Об этом рассказывают журналисты ТСН в видеосюжете.

Неравнодушные горожане вызывают спасателей, когда видят собаку, переживая, что она голодна, мерзнет и не может спуститься на землю. Спасатели уже не раз прибывали на вызовы и один раз снимали пса, но тот снова взбирался на крышу.

Оказывается, что собака живет на крыше магазина. Там под навесом у него есть любимый уголок. Он спит среди коробок и одежды, которые ему принесли продавцы окружающих торговых точек. Сверху пес любит рассматривать улицу.

Иногда к нему в гости заходят бродячий кот и другая дворняжка.

Голодным животное тоже не остается. Прохожие на автовокзале его кормят беляшами, каждый день приносят лакомства продавщицы. Пес совершенно не выглядит несчастным.

На крышу магазина собака залезает без труда: просто поднимается по лестнице, расположенной на задворках здания.

Ранее "Страна" рассказывала о собаке из США, которая устроила пожар в доме, воруя блины.

Также мы сообщали, что рабочие ЧАЭС героически спасли собаку с крыши нового саркофага, которая не могла спуститься вниз.