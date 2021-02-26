Фонд госимущества Украины (ФГИ) намерен осуществить приватизацию вертикально-интегрированной компании (ВИК), созданной на базе ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных шахт, до конца 2021 года.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель главы ФГИ Денис Кудин.

"Решением правительства наиболее перспективные шахты будут присоединены к ПАО "Центрэнерго", и уже эта компания станет объектом приватизации. Мы рассчитываем, что приватизация может состояться до конца текущего года", - сказал чиновник.

Он добавил, что уже к концу марта специально созданная комиссия завершит анализ 33 шахт, и по его результатам будет приниматься решение, какие из них необходимо присоединить к "Центрэнерго" для создания ВИК.

По словам Кудрина, создание новой компании является логичным решением, исходя из того, что две других крупных группы, которые предоставляют теплогенерацию, ДТЭК и "Донбассэнерго", имеют свою добычу и являются такими ВИК.

"Тем, что "Центрэнерго" не имеет добычи, мы ставим госгенерацию в заведомо невыгодные условия", - объяснил чиновник, добавив, что компания является потребителем 90% добываемого государственными шахтами угля.

В свою очередь глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что для обеспечения конкурсов по продаже "Центрэнерго" и других объектов, ФГИ также рассчитывает на разблокирование парламентом проведения большой приватизации.

Видео: YouTube/ Укринформ

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который призван разблокировать процесс большой приватизации, остановленной из-за карантина.

В пятницу, 26 февраля, ФГИ сменил руководство "Центрэнерго" и его дирекцию, назначив и.о. директора компании вместо Александра Корчинского экс-главу НКРЭ Юрия Власенко.

Ранее мы писали, что вокруг государственной компании "Центрэнерго" сосредоточены интересы в энергетике Игоря Коломойского. Компания до сих пор де-факто контролируется олигархом, несмотря на то, что там уже поменялся топ-менеджмент. "Страна" писала о том, как власти и олигарх договорились по "Центрэнерго" и ведут компанию к продаже.