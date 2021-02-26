Министр здравоохранения Максим Степанов 26 февраля провел рабочую встречу с послами G7 в Украине. На ней обсуждались стратегия МОЗ по борьбе с COVID-19, программа вакцинации украинцев, кампания по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом.

Об этом Степанов написал в своем Фейсбуке.

По его словам, послы признали, что опыт Украины адаптивного карантина может оказаться полезным для некоторых стран ЕС.

Чиновник сообщил послам, что технически, ресурсно и организационно МОЗ и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температуре хранения. Также он рассказал о пяти основных этапах вакцинации и планах завершить основные мероприятия к осени этого года.

"Обсудили стратегию популяризации вакцинации. В который раз подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены и противодействия фейкам. Сверили позиции по "паспортам вакцинации". Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - написал Степанов.

Напомним, осенью посол США Кристина Квин встретилась со Степановым, посте чего объявила,ч то Украина не будет брать российскую вакцину от короанвируса.

Ранее "Страна" рассказывала о побочных эффектах от препарата "Ковишилд", которым вакцинируют украинцев.