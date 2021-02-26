На встрече поговорили о реформе Супрун. Фото: Facebook/ maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов 26 февраля провел рабочую встречу с послами G7 в Украине. На ней обсуждались стратегия МОЗ по борьбе с COVID-19, программа вакцинации украинцев, кампания по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом.

Об этом Степанов написал в своем Фейсбуке.

По его словам, послы признали, что опыт Украины адаптивного карантина может оказаться полезным для некоторых стран ЕС.

Чиновник сообщил послам, что технически, ресурсно и организационно МОЗ и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температуре хранения. Также он рассказал о пяти основных этапах вакцинации и планах завершить основные мероприятия к осени этого года.

"Обсудили стратегию популяризации вакцинации. В который раз подчеркнул важность соблюдения информационной гигиены и противодействия фейкам. Сверили позиции по "паспортам вакцинации". Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - написал Степанов.

Скриншот из Фейсбука Максима Степанова

Напомним, осенью посол США Кристина Квин встретилась со Степановым, посте чего объявила,ч то Украина не будет брать российскую вакцину от короанвируса.

Ранее "Страна" рассказывала о побочных эффектах от препарата "Ковишилд", которым вакцинируют украинцев.

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