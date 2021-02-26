Центральное разведывательное управление США рассекретило доклад о зверском убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги. Американские спецслужбы пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил план этого злодеяния.

Как пишет The New York Times, публикация отчета при администрации Байдена стала знаком того, что новый президент попытается дистанцироваться от принца.

Вывод о роли принца, в общем, известен уже давно, но четырехстраничный доклад содержит несколько нераскрытых ранее важных фактов, хотя подробности о расчленении Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, полученные турецкой разведкой, остаются засекреченными.

В документе указано, кто совершил убийство, говорится, что принц Мухаммед знал об операции, и описано, как в ЦРУ пришли к выводу о его ответственности за смерть Хашогги.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле по задержанию и убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - сказано в докладе.

Рассекреченный документ - это мощный упрек принцу, фактическому правителю Саудовской Аравии и близкому союзнику администрации Трампа, чья неизменная поддержка его после убийства Хашогги вызвала международное возмущение, пишет газета.

Публикация отчета также сигнализирует о том, что президент Байден, в отличие от своего предшественника, не будет смотреть сквозь пальцы на убийство, хотя и постарается избегать любых мер, которые могут нарушить связи с королевством.

Рассекреченный доклад написан еще год назад - после того, как Конгресс принял закон, требующий публикации выводов спецслужб.

Помимо упоминания вины принца Мохаммеда, в нем названы и другие участники убийства. Также авторы доклада пишут, что еще до преступления принц санкционировал секретную кампанию, чтобы заставить замолчать несогласных, используя группу под названием Saudi Rapid Intervention Group.

Перед публикацией отчета Байден поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом. Хотя в официальном пресс-релизе о звонке не упоминалось, что политики обсуждали доклад, официальные лица заявляли, что Байден в первую очередь намеревался объяснить собеседнику, почему он публикует выводы ЦРУ, и наметил следующие шаги администрации.

Администрация дала понять, что Байден будет разговаривать только с королем Салманом, но не с наследным принцем.

Ранее "Страна" приводила жуткие подробности убийства неугодного властям Саудовской Аравии журналиста.

Мы также сообщали, что в 2019 году Саудовская Аравия приговорила к смертной казни пятерых убийц Хашогги.