Бизнесмен Игорь Коломойский не сможет "продвигаться на ступени государственной власти", пока не откажется от всех иностранных гражданств.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 26 февраля, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - сказал Данилов, добавив, что "будет он это делать или нет - личное дело Игоря Валерьевича".

Отметим, что вопрос об иностранном гражданстве Коломойского был поднят на брифинге Данилова после того, как секретарь СНБО анонсировал разработку законопроекта, призванного обеспечить контроль за двойным гражданством госчиновников. Соответствующую инициативу в течение двух месяцев разработает Кабинет министров.

Также "Страна" сообщала о том, гражданство каких государств есть у Коломойского.