Власти Москвы решили приостановить онлайн-голосование об установке памятника на Лубянской площади. Площадь пока оставят в её нынешнем виде.

Об этом написал в личном блоге на своем сайте мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил. что некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве.

В связи с этим в четверг на портале "Активный гражданин" было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский.

"Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить кандидата на эту роль и было призвано голосование на "Активном гражданине". После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей", - написал мэр.

Он добавил, что разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.

"Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас... По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение", - заявил Собянин.

Ранее "Страна" писала о дискуссии вокруг установки памятника на Лубянке.