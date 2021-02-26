Новый телеканал "Перший незалежний", начавший вещание 26 февраля, был отключен через час после дебюта в эфире. Его коллектив заявляет, что это было сделано под давлением власти и правоохранительных органов, и обратились в письме к международному сообществу с просьбой защитить от произвола властей.

Об этом сообщается на сайте "112 канала".

"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", - говорится в сообщении.

Телеканал назвал такие действия власти незаконными и выразил намерение их обжаловать. Ведь телеканал был создан на законных основаниях, в соответствии с законодательством, чтобы журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK имели возможность работать, а также чтобы создавать качественный медиапродукт.

"Мы призываем власть прекратить расправу над неугодными СМИ и остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов. Сегодняшний фактический запрет на вещание нашего канала не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания", - заявили на канале.

Президент "Першого незалежного" Егор Бенкендорф сказал, что "власть обязана обеспечить украинцам их законное право на доступ к информации, вернуть возможность слышать правду о реальном состоянии вещей в Украине".

Коллектива новосозданного телеканала подготовил обращение к депутатам Европарламента, генеральному секретарю Совета Европы, представительству Евросоюза, председателю ОБСЕ и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Офису комиссара по правам человека Совета Европы, платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов, Комитету по защите журналистов, "Репортерам без границ", организации Human Rights Watch и Международной федерации журналистов.

Приводим полный текст письма.

Мы, коллектив телеканала "Перший незалежний", который впервые в истории Украины был создан исключительно журналистами, просим вашей поддержки и защиты от произвола украинской власти. 26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указке властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, однако без каких-либо юридических оснований, нам было отказано в праве на работу, нас лишили доступа к нашей аудитории.

Чиновники Украины перешли все границы разумного и в нарушение законодательства, международных норм продолжают целенаправленно уничтожать свободу слова в стране. Так, в начале февраля без каких-либо юридических на то оснований были закрыты три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZiK. Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Офиса президента Зеленского. Однако мы не сдались и создали новый телеканал "Перший Незалежний", объединивший коллективы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о происходящем в стране и за ее рубежами. Однако на данный момент в этом законном праве нам отказано.

Просим вас отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать свою оценку происходящему".

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о новом канале.

Мы также писали, что телеканал начали отключать непонятно на каком основании - даже без решения СНБО.