Более десятка жителей трущоб в Индии заявили, что не подозревали о том, что участвовали в клинических испытаниях вакцины от коронавируса Covaxin, поскольку думали, что им делают обычные прививки.

Еще одну вакцину этого же производителя Bharat Biotech, но в виде спрея, собираются испытывать на украинцах. Это позволит получить ее в приоритетной очереди, если будет доказана ее эффективность.

О скандале с испытаниями индийской вакцины говорится в материале CNN.

Речь идет о жителях трущоб в городе Бхопала в центральной Индии. Они рассказали журналистам, что в декабре 2020 года в их районе появился белый фургон, похожий на машину медиков. По громкой связи их оповестили: "Приходите, получите вакцину от коронавируса и получите 750 рупий (около 10 долларов)".

"Они сказали, что это вакцина от коронавируса, и мы должны получить ее, чтобы не заболеть", - рассказала домохозяйка из Бхопала Яшода Бай Ядав, которая участвовала в испытании вместе со своим мужем.

Однако позже от местных активистов жители трущоб узнали, что некоторым из них сделали еще неодобренную вакцину и они невольно приняли участие в третьей стадии клинических испытаний отечественной вакцины Covaxin компании Bharat Biotech. При этом часть вакцинированных получили плацебо.

Возможно, медицинская бригада Народной больницы, которая проводила испытание, не объяснила должным образом, что жители Бхопала участвовали в клиническом испытании. В любом случае это нарушает правила клинических испытаний, требующие информированного согласия всех участников.

Кроме того, более двадцати опрошенных CNN рассказали, что подписывали бланки, но одни из них были неграмотными, другие не поняли терминов, которые использовались в форме, например, "иммуногенность".

21 участник клинических испытаний, с которым беседовал CNN, рассказали, что им выдали формы для записи любых побочных эффектов после прививки, но никто ничего не написал об этом, несмотря на то, что восемь человек описали такие побочные эффекты, как боль, рвота, проблемы с желудком, чувство слабости. Они сказали, что не знали, почему было важно регистрировать свои симптомы. Кроме того, некоторые из них были неграмотными и все равно не смогли бы заполнить форму.

Это может вызывать вопросы к качеству данных клинических испытаний. Кроме того, вызывает вопросы и то, что многие жители трущоб в Бхопале живут всего в 3,7 км от заброшенного завода Union Carbide, где произошла крупнейшая экологическая катастрофа в 1984 году. Тогда более полумиллиона человек пострадали от облака токсичного газа. Спустя десятилетия многие жители по-прежнему страдают от связанных с этим проблем со здоровьем, что вызывает вопросы у местных неправительственных организаций о том, насколько целесообразным и этичным было привлекать их к испытанию вакцины.

Напомним, что ранее мы писали, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.