В пятницу, 26 февраля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого было рассмотрено четыре вопроса.

Первый, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, касался проекта государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и Севастополя.

"Первый вопрос рассматривался в закрытом режиме. Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, что полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через 2 недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", - сказал Данилов.

Он добавил, что в разработке стратегии участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.

Кроме того, Данилов сказал, что использовалась информация украинских разведчиков.

"На основании этих качественных документов мы уже отработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 по 2019 года в стране не был Крымский вопрос целостно ни разу рассмотрен И через 2 недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, будет презентовано нашему обществу", - сказал секретарь СНБО.

Второй вопрос посвящен проблеме наличия двойного гражданства у государственных чиновников. СНБО поручил Кабинету министров в ближайшие два месяца разработать законопроект о двойном гражданстве, который поможет не допустить граждан других стран к государственному управлению.

"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, позволяющих двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, которое связаны с тем, что, в своё время, Российская Федерация использовала этот инструмент… Когда у нас руководитель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами Российской Федерации. Мы не можем этого допустить в будущем. У нас есть также определенные вызовы в других странах. И мы сегодня приняли решение, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать… тех лиц, у которых есть двойное гражданство", - сказал Данилов.

Он также заявил, что граждане Украины, которые проживают на Донбассе и Крыму и становятся гражданами другой страны, просто пытаются выжить в сложившихся условиях.

"Когда они (неподконтрольные территории – Ред.) будут освобождены, я считаю, что все они (жители этих территорий – Ред.) откажутся от этих бумажечек, которые им сегодня выдают", - заверил секретарь СНБО.

"Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных, сельских или других советов, мы с вами должны знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, он должен сообщить об этом и, перед принятием решения должен отказать от второго гражданства. Он должен быть только гражданином Украины", - добавил Данилов.

Он напомнил, что украинское законодательство предусматривает только одно гражданство.

По его словам, законопроект, который Кабмин в течение двух месяцев направит в Верховную Раду, должен помочь создать эти инструменты, позволяющие "верифицировать граждан Украины".

Они должны будут позволить правоохранителям знать о наличии двойного гражданства у всех граждан Украины, в частности и действующих чиновников и народных депутатов, которым секретарь СНБО посоветовал в ближайшее время отказаться от двойного гражданства для того, чтобы "не наражать себя на неприятности".

"Мы внедрим многоуровневую систему верификации по этому вопросу", - заявил Данилов.

Он добавил, что новый законопроект не будет вынуждать украинцев отказываться от двойного гражданства до тех пор, пока они не будут выдвигаться на должности в государственном управлении.

При этом отвечая на вопрос журналиста о "тройном гражданстве" Игоря Коломойского, секретарь СНБО заявил, что бизнесмен, если захочет, не сможет продвигаться по госслужбе, пока не откажется от иностранных паспортов.

"Если Игорь Валерьевич будет иметь желание продвигаться на ступени государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от тех гражданств, которые у него есть, кроме украинского, а вы знаете, как он сам говорил, у него не двойное, а тройное гражданство", - заявил Данилов, добавив, "будет он это делать или нет – личное дело Игоря Валерьевича".

Также Данилов сообщил, что через две недели, 12 марта, на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

"Третий вопрос это вопрос состояния реализации дел о государственной измене, дезертирству и террористической деятельности. Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И все те люди, которые в свое время предали Украину,... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал чиновник.

Четвертым вопросом в повестке дня СНБО было применение санкций в отношении десяти бывших украинских силовиков, которые "предали нашу страну".

Полный список попавших под санкции офицеров:

экс-командующий ВМС ВСУ Березовский Денис Валентинович (в прошлом контрадмирал);





бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Шапортов Станислав Владимирович (в прошлом генерал-майор);





бывший прокурор Крыма Нянчур Сергей Николаевич (в прошлом генерал-майор института юстиции);





Катовский Юрий Александрович (в прошлом генерал-майор);





экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич (в прошлом генерал-майор);





Товский Владимир Владимирович (в прошлом генерал-майор);





Ханжа Валентин Валентинович (в прошлом генерал-майор);





бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Елисеев Сергей Станиславович (в прошлом генерал);





Шакура Дмитрий Александрович (в прошлом контрадмирал);





экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич (в прошлом генерал МВД).

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет", - заявил Данилов.

По словам Данилова, указанные люди "не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей, попадут под санкции".

Он также добавил, что "в отношении указанных лиц применён максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство".

Кроме того, на брифинге, посвященном сегодняшнему заседанию, Данилов заявил, что под санкции СНБО может попасть любой телеканал, если в его работе будут выявлены нарушения украинского законодательства и так называемые "признаки работы в пользу иностранного государства".

Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста о позиции совета по новому телеканалу "Перший незалежний", который объединил под своим брендом закрытые решением СНБО каналы.

"Я уже подчеркивал в прошлый раз, и подчеркиваю еще раз: мы работаем с фактами. Если канал - новый, старый или какой-либо - будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать на другую иностранную страну, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании СНБО", - сказал секретарь ведомства и сказал, что никаких решений по отключению телеканала "Перший незалежний" не принималось.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения Советом нацбезопасности и обороны санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.