В Бельгии заявили, что британский штамм коронавируса, выявленный в Соединенном Королевстве в середине декабря 2020 года, приобрел в стране наибольшее распространение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Уркаина" со ссылкой на западные СМИ.

Бельгийский вирусолог Стивен Ван Гюхт заявил, что по оценкам специалистов, на этой неделе в 53% случаях заражения инфекцией причиной стал британский штамм. На прошлой неделе показатель был гораздо ниже - 38%.

Премьер-министр страны Александр де Кроо в свою очередь сказал, что ситуация в Бельгии "очень болезненная", в том числе из-за увеличившегося количества госпитализаций. Де Кроо добавил, что в связи с этим речи об ослаблении ограничительных мер не идет. По его словам, такие действия были бы безответственными.

Число заражений коронавирусом в королевстве выросло на этой неделе на 24% по сравнению с показателями прошлой. При этом другие штаммы коронавируса, южноафриканский и бразильский, в Бельгии не распространены: они выявлены у 2,2% и 0,9% пациентов соответственно.

Недавно ученые заявили, что британский штамм коронавируса более заразный и опасный, чем известные ранее.

Как сообщала "Страна", в США нашли семь мутаций коронавируса, похожих на британский штамм.