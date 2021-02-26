Лавины, паводки, сальмонеллез и гепатит А. В МОЗ объяснили украинцам, чего ждать после резкого потепления
В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 26-28 февраля, в ряде областей Украины сохраняется снеголавинная опасность и возможность паводков.
Об этом сообщает Оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Центра общественного здоровья в Facebook.
Так, 26-28 февраля, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, из-за интенсивной оттепели, ожидаются подъемы уровней воды над текущими уровнями:
- 25-28 февраля уровень опасности желтый - во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях с возможным выходом воды на пойму.
- 26 февраля-1 марта уровень опасности желтый - в Волынской и Ровенской областях ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.
- Ожидается разрушение ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.
Также Центр предупреждает о том, что риск паводков возможен во всех регионах Украины.
"Паводки создают риски загрязнения рек, в том числе из-за попадания в воду минеральных удобрений, пестицидов с сельскохозяйственных угодий. Повышаются риски вспышек острых кишечных инфекций, в частности, сальмонеллеза и вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что последняя пятница зимы принесет в Украину весеннее тепло до +18.
Также мы писали, что в Киеве женщина повредила позвоночник после падения на нее снега с крыши из-за резкого потепления.