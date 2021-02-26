На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) было принято решение о введении максимально жестких санкций в отношении десяти украинских офицеров.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопросы касательно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну и было принято решение касательно десяти лиц", - сказал секретарь.

Полный список попавших под санкции офицеров:

экс-командующий ВМС ВСУ Березовский Денис Валентинович (в прошлом контрадмирал),

бывший заместитель начальника управления Госохраны – директор департамента в АРК Шапортов Станислав Владимирович (в прошлом генерал-майор);

бывший прокурор Крыма Нянчур Сергей Николаевич (в прошлом генерал-майор института юстиции);

Катовский Юрий Александрович (в прошлом генерал-майор);

экс-глава СБУ Якименко Александр Григорьевич (в прошлом генерал-майор);

Товский Владимир Владимирович (в прошлом генерал-майор);

бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Ганжа Сергей Валентинович (в прошлом генерал-майор);

бывший первый замкомандующего ВМС ВСУ Елисеев Сергей Станиславович (в прошлом генерал);

Шакура Дмитрий Александрович (в прошлом контрадмирал);

экс-глава МВД Захарченко Виталий Юрьевич (в прошлом генерал МВД).

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно 10 лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

По словам Данилова, указанные люди "не находятся на территории Украины, но у них на территории Украины есть собственность и активы, которые после подписания президентом соответствующего указа касательно лишения их государственных наград и медалей, попадут под санкции".

Он также добавил, что "в отношении указанных лиц применён максимальный пул санкций, которое позволяет украинское законодательство".

Напомним, в пятницу, 26 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины также поручил Кабмину разработать законопроект, направленный на контроль наличия двойного гражданства у государственных чиновников.

Также мы писали, что 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.