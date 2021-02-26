Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 февраля на брифинге после заседания СНБОО рассказал, чем орган займется на новом заседании через две недели. В марте будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о состоянии дел по государственной измене и дезертирству.

Брифинг транслировался в Фейсбуке ведомства.

По словам Данилова 26 февраля СНБО рассматривал четыре вопроса, в том числе состояние реализации дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности.

"Мы приняли решение, что через две недели будет на заседании отчет заслушан генеральной прокуратуры, СБУ, МИД по тем делам, которые являются резонансными на сегодняшний день… И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - сказал Данилов.

Как писала "Страна", сегодня СНБО ввел санкции против экс-главы МВД Захарченко, экс-шефа СБУ Якименко и еще восьмерых топ-силовиков.

Также Совет поручил Кабмину разработать законопроект о контроле двойного гражданства у госчиновников.