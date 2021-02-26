Телеканал "Перший незалежний", созданный журналистами трех закрытых оппозиционных телеканалов и впервые сегодня вышедший в эфире, уже был отключен от вещания на спутнике и сейчас его отключают от кабельных сетей.

Об этом сообщили "Стране" на телеканале.

В данный момент телеканал продолжает вещать в интернете.

В то же время на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет пока не принимал никаких решений по телеканалу "Перший незалежний".

По его словам, нужно будет проанализировать, что этот канал будет показывать и потом принимать решение.

"То есть канал отключили от спутника даже без решения СНБО", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Вместо трех каналов сегодня в эфир вышел один канал - "Перший незалежний". Что о нем известно, подробно писала "Страна".