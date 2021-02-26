Телеканал "Перший незалежний" начали отключать сразу после выхода в эфир даже без решения СНБО
Телеканал "Перший незалежний", созданный журналистами трех закрытых оппозиционных телеканалов и впервые сегодня вышедший в эфире, уже был отключен от вещания на спутнике и сейчас его отключают от кабельных сетей.
Об этом сообщили "Стране" на телеканале.
В данный момент телеканал продолжает вещать в интернете.
В то же время на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет пока не принимал никаких решений по телеканалу "Перший незалежний".
По его словам, нужно будет проанализировать, что этот канал будет показывать и потом принимать решение.
"То есть канал отключили от спутника даже без решения СНБО", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".
Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.
Вместо трех каналов сегодня в эфир вышел один канал - "Перший незалежний". Что о нем известно, подробно писала "Страна".