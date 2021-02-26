Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ №80/2021 об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Он заменил в ТКГ одну сотрудницу своего Офиса - Юлию Свириденко - другой, Викторией Страховой.

Указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну - советника Офиса президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Ю.Свириденко (с 22 декабря 2020 года работает заместителем председателя Офиса президента, заменила на этом посту Юлию Ковалив - Ред.)", сказано в тексте указа.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Как писала "Страна", на днях один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш пригрозил выйти из ее состава.

Мы также приводили недавнее заявление ОБСЕ о том, что переговоры в ТКГ по Донбассу зашли в тупик.