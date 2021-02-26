В эфир вышел новый телеканал "Перший незалежний", созданный на базе трех заблокированных телеканалов ZIK, "112" и NewsOne. Он начал вещать в пятницу, 26 февраля, в 18.00.



В комментарии "Стране" ведущая NewsOne, а теперь и "Першого незалежного", Диана Панченко заявила, что хотела бы, чтобы сегодняшний эфир посмотрел президент Украины Владимир Зеленский, который заблокировал своим указом каналы ZIK, "112" и NewsOne.



"Я бы хотела, чтобы президент сегодня вышел из своей информационной "теплой ванны", посмотрел наш эфир и открыл глаза на то, что происходит в стране: про рекордный долг за коммуналку, вакцинацию, которая проводится через странную форму-прокладку, про ситуацию на Донбассе. Сегодня в эфире мы покажем, как люди в разных регионах страны реагируют на блокировку трех наших каналов. Если нас хотели сломать и запугать через цензуру – им не удалось. Я для себя увидела новый смысл в своей работе. Если нас настолько боятся, значит, мы на правильном пути", - отметила Диана Панченко.

Что известно о новом канале "Перший незалежний", можно прочесть в материале "Страны".

Ранее "Страна" также публиковала интервью с Дианой Панченко, где она прокомментировала блокировку.