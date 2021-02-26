Президент Украины Владимир Зеленский, как ранее и прогнозировала "Страна", подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Об этом свидетельствует указ №79/2021, обнародованный на сайте главы государства в пятницу, 26 февраля.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 сроком на один месяц", - говорится в документе.

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.