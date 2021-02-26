На базе трех закрытых по указу Зеленского оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и "112", – создали один новый телеканал – "Перший незалежний". Сегодня, 26 февраля, в 18.00 он вышел в эфир.

Об этом говорится в материале "Страны" о запуске нового медиа.

"Перший незалежний" также будет информационным и прямоэфирным, как и закрытые ZIK, NewsOne и "112". Первое время в эфире будут старые ток-шоу, которые выходили на этих трех медиа. Так, сегодняшний эфир стартовал с ток-шоу "Противостояние" с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком.

"Во вторник выйдет ток-шоу "Пульс", в среду – "Украинский формат". Также параллельно мы готовим несколько новых больших шоу, которые всех удивят", - сообщила "Стране" Диана Панченко.

На площадке нового телеканала сойдутся топовые ведущие всех трех закрытых медиа: Диана Панченко (NewsOne), Вячеслав Пиховшек (NewsOne), Анастасия Дайнод (ZIK), Ростислав Сухачев (ZIK), Надежда Сасс (ZIK), Виталий Дикий (NewsOne), Елена Кирик (NewsOne), Василий Апасов (ZIK), Павел Кужеев (112 Украина), Юрий Бибик (112 Украина) и другие.



Президент "Першого незалежного" – Егор Бенкендорф, гендиректор телеканала "112 Украина".

Новый канал будет вещать на спутнике ASTRA-4A, 5° в.д.

Также его можно найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров программной услуги "Воля", Triolan и других операторов.

Интернет-трансляция телеканала доступна на сайте https://pnk.tv/, а также на YouTube-канале.

При этом интересно, что совладельцами "Першого незалежного" стали члены коллектива закрытых каналов.



"Соучредтителями "Першого незалежного" стали сотрудники трех закрытых каналов. В том числе и я, у всех равные доли, – комментирует генпродюсер канала "112" Артем Марчевский. – Если у трех заблокированных телеканалов был понятный собственник, против которого незаконно ввели санкции, то пусть теперь попробуют ввести санкции против сотни журналистов. Я хочу на это посмотреть".



Сто человек из числа сотрудников получили по 1% доли канала, оформленного как ТОВ "Медиахолдинг "Новини". Среди них, к примеру, – ведущие Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек.

Более подробно о том, что известно про новый телеканал "Перший незалежний" - в материале "Страны".