В субботу, 27 февраля, пятничная весенняя и солнечная погода сменится пасмурной и прохладной, а всю территорию страны накроет осадками - на севере и в западных регионах - снег с дождем, на остальной территории - дождь. Вместе с тем произойдет снижение дневной температуры на 2-5 градусов. На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

При этом ночных морозов синоптики не обещают. На всей территории Украины в ночные часы +2-5 градусов.

Днем в большинстве регионов существенно не потеплеет. Чуть выше ночной температура будет в Киеве +4-6, в западных и южных регионах +5-9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что гигантский песчаный шлейф из Сахары накроет Францию и Испанию вместо снега.

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