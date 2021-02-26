По состоянию на 17:00 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил десять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадали десять украинских военных.

Об этом сообщается в Фейсбуке пресс-службы Объединенных сил.

Огонь открывали рядом с поселком Водяное, что на Приазовье. Противник стрелял из минометов 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Под огнем семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое военных - боевые травмы. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На место происшествия прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Кроме того, в районе населенного пункта Пески был открыт прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Там противник трижды открывал прицельный огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки велся огонь из стрелкового оружия, а у Каменки было совершено несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройств, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в госпиталь.

Ранее "Страна" сообщала, что командирам ВСУ дано разрешение открывать огонь без согласования с вышестоящими инстанциями. Мы анализировали, к чему это приведет.

Мы также писали о данных миссии ООН, согласно которым на Донбассе в прошлом году мирные жители страдали в основном от обстрелов ВСУ, а не незаконных вооруженных формирований.