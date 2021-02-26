С полуночи субботы, 27 февраля, на территории Черновицкой области вступают в силу карантинные ограничения "красной" зоны. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с ужесточением ограничений под запрет попадают:

прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, кроме соискателей заведении дошкольного образования и специального образования.

При этом разрешается:

адресная доставка заказов и заказ на вынос в заведениях общественного питания;

работа автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров (во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов и защитных масок, закрывающих рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования связанной с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием;

проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Напомним, режим "красной" карантинной зоны введен в Ивано-Франковской области. На Прикарпатье из-за Covid остановили межрайонное и межобластное движение автобусов.

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